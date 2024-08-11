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01:44, 11 августа 2024Россия

В Курске выросло число пострадавших после падения украинской ракеты

Смирнов: после атаки ВСУ в Курске пострадали 13 человек, 2 в тяжелом состоянии

Фото: Unsplash

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что после падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске пострадали 13 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов подчеркнул, что на месте происшествия работают все оперативные службы, включая несколько бригад скорой помощи. По его словам, из-за атаки ВСУ в Курске пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

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«По моему поручению туда выехали мой заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак», — написал он.

Чиновник также обещал провести полное обследование дома, когда это позволит обстановка

Ранее Telegram-канал Baza писал, что пять человек пострадали после падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске. Согласно предварительным данным, погибших нет.

Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

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      Марина Совина
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