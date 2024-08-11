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01:32, 11 августа 2024Россия

В жилом доме Курска потушили пожар после падения украинской ракеты

МЧС: несущие конструкции дома в Курске после падения ракеты ВСУ не повреждены

Фото: Telegram-канал «Мэр Курска Игорь Куцак»

Несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала сбитая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ), не повреждены. Пожар потушен, сообщил региональный главк МЧС России в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Курске. В результате падения ракеты ВСУ в девятиэтажном жилом доме выбило окна, также повредились балконы.

«Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Ранее сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

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      Марина Совина
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