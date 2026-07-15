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09:12, 15 июля 2026Силовые структуры

Россиянин создал сеть подпольных интим-салонов с проститутками в пяти городах

Под Хабаровском создателю сети подпольных интим-салонов в 5 городах дали 3,5 года колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Под Хабаровском создатель сети подпольных интим-салонов в пяти российских городах на Дальнем Востоке получил 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным агентства, салоны для оказания услуг сексуального характера были замаскированы под массажные салоны. Они располагались в Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Владивостоке, Находке и Южно-Сахалинске.

Помимо фигуранта на скамье подсудимых оказались трое администраторов. Все четверо признаны виновными по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Организатор будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в 142 тысячи рублей. Старший администратор получил 2,3 года лишения свободы условно, двое других администраторов — по два года лишения свободы условно.

Как установил суд, предложения в салонах формально были замаскированы под процедуры релаксации, но клиенты получали интимные услуги.

Ранее сообщалось, что в Чувашии 19 человек стали фигурантами по уголовному делу об организации сети притонов в различных регионах России.

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