Силовые структуры
Следствие и суд
14:21, 13 февраля 2026Силовые структуры

Сутенеры заставили десятки россиянок работать в сети притонов по всей стране

В Чувашии задержали организаторов сети притонов в разных регионах России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Чувашии 19 человек предстанут перед судом по уголовному делу об организации сети притонов в различных регионах России. Об этом в Telegram-канале сообщает республиканское управление прокуратуры.

По данным следствия, группировка вовлекла 44 девушки и заставила их работать в интим-салонах в девяти регионах страны. Точки для работы проституток функционировали под вывеской салонов для массажа и центров по оказанию оздоровительных услуг. Преступное сообщество действовало с 2016 года.

По оценке следствия, было легализовано около 40 миллионов рублей, полученных преступным путем.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбудили новые дела против похищавшей женщин банды.

