Сутенеры заставили десятки россиянок работать в сети притонов по всей стране

В Чувашии задержали организаторов сети притонов в разных регионах России

В Чувашии 19 человек предстанут перед судом по уголовному делу об организации сети притонов в различных регионах России. Об этом в Telegram-канале сообщает республиканское управление прокуратуры.

По данным следствия, группировка вовлекла 44 девушки и заставила их работать в интим-салонах в девяти регионах страны. Точки для работы проституток функционировали под вывеской салонов для массажа и центров по оказанию оздоровительных услуг. Преступное сообщество действовало с 2016 года.

По оценке следствия, было легализовано около 40 миллионов рублей, полученных преступным путем.

