Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:02, 13 февраля 2026Силовые структуры

В Красноярском крае возбудили новые дела против похищавшей женщин банды

В Красноярске завели новые дела против похищавшей женщин для проституции банды
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Новые уголовные дела по статьям о рабском труде, истязаниях и сексуальном насилии возбудили против банды, которая похищала одиноких женщин для занятия проституцией в Красноярском крае и Новосибирской области. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

По данным следствия, преступная группировка действовала на протяжении семи лет. Жертвами становились одинокие женщины и девушки, в том числе из неблагополучных семей и несовершеннолетние. Злоумышленники похищали их и удерживали в притонах, систематически подвергая насилию. Деньги, полученные от клиентов, полностью присваивались организаторами.

Первые дела в отношении 17 жителей Красноярского края были возбуждены в апреле 2025 года. На данный момент в деле числятся уже 25 фигурантов (20 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 17 до 53 лет. Следователям известно о 25 потерпевших, однако, как отмечают в ведомстве, это число может возрасти.

В настоящее время организаторы и рядовые участники банды задержаны. В отношении 18 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде или под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал и расправился с девушкой на берегу реки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Любителям онлайн-покупок рассказали о защите от мошенников

    Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen

    Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады

    В Красноярском крае возбудили новые дела против похищавшей женщин банды

    Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

    Открыт новый способ омоложения клеток мозга

    Удары «Гераней» по целям в Одессе попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok