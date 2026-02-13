В Красноярском крае возбудили новые дела против похищавшей женщин банды

В Красноярске завели новые дела против похищавшей женщин для проституции банды

Новые уголовные дела по статьям о рабском труде, истязаниях и сексуальном насилии возбудили против банды, которая похищала одиноких женщин для занятия проституцией в Красноярском крае и Новосибирской области. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

По данным следствия, преступная группировка действовала на протяжении семи лет. Жертвами становились одинокие женщины и девушки, в том числе из неблагополучных семей и несовершеннолетние. Злоумышленники похищали их и удерживали в притонах, систематически подвергая насилию. Деньги, полученные от клиентов, полностью присваивались организаторами.

Первые дела в отношении 17 жителей Красноярского края были возбуждены в апреле 2025 года. На данный момент в деле числятся уже 25 фигурантов (20 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 17 до 53 лет. Следователям известно о 25 потерпевших, однако, как отмечают в ведомстве, это число может возрасти.

В настоящее время организаторы и рядовые участники банды задержаны. В отношении 18 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде или под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

