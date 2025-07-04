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08:29, 4 июля 2025Силовые структуры

Россиянин изнасиловал и расправился с девушкой на берегу реки

В Пермском крае осудили мужчину за изнасилование и убийство девушки 17 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Пермском крае осудили мужчину за изнасилование и расправу над девушкой 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 105 («Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, в 2008 году на берегу реки Кама в городе Чайковском было обнаружено женское тело. Сразу установить и задержать преступника не удалось.

Следователи СК и оперативные подразделения МВД в течение всего времени проводили работу по этому делу и спустя 17 лет удалось получить убедительные доказательства причастности к преступлению 48-летнего местного жителя.

Как установил суд, в октябре 2008 года подсудимый распивал алкогольные напитки на берегу реки со своей знакомой. В ходе этого он совершил насильственные действия в отношении нее и чтобы скрыть это преступление, решил с ней расправиться. Злоумышленник нанес пострадавшей множественные удары по голове тупым предметом, после чего сбросил в воду.

В ходе расследования были допрошены свидетели и иные лица, проведены десятки сложных экспертных исследований. Эти действия позволили предъявить злоумышленнику обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

Суд приговорил его к 13 годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что серийный педофил из Астрахани получил 23 года колонии.

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