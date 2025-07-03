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17:46, 3 июля 2025Силовые структуры

Серийный педофил из Астрахани получил 23 года колонии

В Астрахани мужчину приговорили к 23 годам за восемь лет изнасилования детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Астрахани мужчину приговорили к 23 годам за восемь лет изнасилования детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Как установил суд, 47-летний местный житель в период с 2015 по 2023 годы совершил изнасилования и насильственные действия в отношении детей в возрасте от четырех до 13 лет, также он проводил видеосъемку для изготовления порнографических материалов.

Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима, а также принудительному лечению и наблюдению у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что россиянин семь лет насиловал дочь сожительницы и ее подругу.

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