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17:51, 26 июня 2025Силовые структуры

Россиянин семь лет насиловал дочь сожительницы и ее подругу

В Брянской области мужчина получил 19,5 года за изнасилование дочери и подруги
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Брянской области мужчина получил 19,5 года за изнасилование дочери и ее подруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По данным следствия, 42-летний мужчина регулярно насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в период с 2017 по 2024 год, а также ее несовершеннолетнюю подругу 2009 года рождения.

Преступления совершались в Королеве и Мытищах Московской области, а также в рабочем поселке Климово и селе Сачковичи Климовского района.

Суд приговорил его к 19,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский школьник сильно пострадал из-за ловушки педофила.

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