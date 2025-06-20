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10:58, 20 июня 2025Силовые структуры

Российский школьник сильно пострадал после ловушки педофила

В Алтайском крае задержали надругавшегося над школьником педофила
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Алтайском крае задержали надругавшегося над школьником педофила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В Тальменском районе 47-летний мужчина познакомился на улице с 10-летним мальчиком и заманил его к себе домой под предлогом покурить. В квартире злоумышленник попытался расправиться с ребенком, лишив его возможности дышать, а затем надругался над ним.

Школьник получил тяжелые травмы головы и внутренних органов и находится в больнице.

Педофил задержан и дает признательные показания. Ранее он уже был судим за грабежи и изнасилования.

Ранее сообщалось, что россиянин пять лет насиловал знакомую школьницу и снимал на камеру.

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