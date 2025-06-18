Россиянин пять лет насиловал знакомую школьницу и снимал на камеру

В Москве мужчина получил 19 лет колонии за растление школьницы

В Москве мужчина получил 19 лет за растление школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2005 по 2009 год мужчина регулярно совершал насильственные действия в отношении 11-летней девочки. Он также фиксировал свои действия на камеру.

Следователи провели необходимые действия, допросили свидетелей и собрали материалы, которые полностью изобличили подсудимого в данных преступлениях.

Суд приговорил его 19 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина соблазнил российскую школьницу и растлил ее на пляже.