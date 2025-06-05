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18:38, 5 июня 2025Силовые структуры

Мужчина соблазнил российскую школьницу и растлил ее на пляже

В Ленобласти задержан мужчина, растливший 15-летнюю школьницу на пляже
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Во Всеволожске Ленинградской области задержан 27-летний мужчина, соблазнивший 15-летнюю школьницу и растливший ее на пляже. Об этом сообщает Neva.Today.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Во время допроса свою вину он признал и сказал, что просил потерпевшую сохранить все в тайне, потому что боялся дурной славы.

По данным издания, фигурант со своей подругой познакомились с пострадавшей на улице. Он сказал девочке, что хочет познакомить ее со своим сыном, и после этого они обменялись контактами. На следующий день, будучи в нетрезвом состоянии, он позвонил ей и пригласил на встречу. Школьница согласилась. Он повел ее на пляж. Там он растлил ее, а потом отвел в лес и надругался, а после всего проводил ее домой.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мигранта-нелегала, подозреваемого в надругательстве над ребенком в Санкт-Петербурге.

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