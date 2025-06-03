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11:39, 3 июня 2025Силовые структуры

Мигрант-нелегал увел ребенка с детской площадки в Петербурге и заманил к себе в квартиру

В Петербурге задержали мигранта-нелегала за надругательство над школьницей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали мигранта-нелегала, подозреваемого в надругательстве над ребенком в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, сообщение о пропаже 15-летней девочки поступило в отдел 31 мая. Выяснилось, что накануне она ушла с детской площадки по улице Кустодиева с неизвестным мужчиной и домой не вернулась. Школьницу нашли на следующее утро. Полицейским она пояснила, что иностранец, который увел ее с площадки, надругался над ней. Вскоре его личность была установлена, а сам он задержан.

Предполагаемым злоумышленником оказался 49-летний гражданин одного из государств Центральной Азии — его поймали в строительном вагончике на территории коттеджного поселка «Охтинский парк». Оказалось, что мужчина находился в России нелегально. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как уточняет «78.ru», пострадавшая девочка провела ночь в квартире иностранца. У нее диагностировали травмы шеи.

Ранее в Приморье задержали 30-летнего таксиста-иностранца, подозреваемого в надругательстве над 17-летней местной жительницей во время поездки.

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