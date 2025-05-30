Таксист-иностранец надругался над несовершеннолетней россиянкой во время поездки

В Приморье задержан таксист-иностранец, надругавшийся над 17-летней пассажиркой

В Приморье задержан 30-летний таксист-иностранец, подозреваемый в надругательстве над 17-летней местной жительницей во время поездки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержан таксист, который решил сбежать в Ташкент после того, как изнасиловал 19-летнюю пассажирку у гаражей. Злоумышленником оказался 50-летний мужчина. При себе у него были билеты в Новосибирск, а оттуда он планировал сбежать в Ташкент. В отношении него возбуждено уголовное дело.