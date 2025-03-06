Таксист хотел сбежать из России после изнасилования пассажирки и попался

В Хабаровске поймали таксиста, изнасиловавшего пассажирку у гаражей

В Хабаровске задержан таксист, который решил сбежать в Ташкент после того, как изнасиловал 19-летнюю пассажирку у гаражей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Злоумышленником оказался 50-летний мужчина. При себе у него были билеты в Новосибирск, а оттуда он планировал сбежать в Ташкент. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным канала, о происшествии журналистам рассказал дядя пострадавшей. По его словам, девушка возвращалась от друзей из Северного. Он рассказал, что водитель такси увез ее в район Вахова-Сысоева и изнасиловал возле гаражей в зеленой зоне, а потом выкинул на остановке Южнопортовая. Он отметил, что племянница добиралась до дома полтора часа пешком. Сейчас родственники ищут девушке психолога, потому что у нее сильный стресс, и она боится выходить из дома.

Ранее сообщалось, что жительница Бора Нижегородской области пожаловалась в полицию на напавшего на нее мастурбировавшего таксиста.