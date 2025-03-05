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15:14, 5 марта 2025Силовые структуры

Россиянка пожаловалась в полицию на мастурбировавшего и напавшего на нее таксиста

В Нижнем Новгороде таксист-извращенец мастурбировал и пытался душить пассажирку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жительница Бора Нижегородской области пожаловалась в полицию на напавшего на нее мастурбировавшего таксиста. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, пострадавшая вышла из караоке-клуба Нижнего Новгорода ночью и встретила частного таксиста, который предложил отвезти ее домой. Она села в машину, а когда приехала к дому, водитель потребовал расплатиться наличными деньгами, которых у женщины не было. Тогда таксист схватил ее за шею, начал мастурбировать и пытался ее удушить.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник — 37 летний мужчина, ранее судимый по статье об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов начали поиск 39-летнего мужчины, который ворвался в салон красоты в Санкт-Петербурге и изнасиловал девушку-администратора.

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