Россиянин изнасиловал администратора салона красоты и порезал ей горло ножом

В Петербурге ищут мужчину, изнасиловавшего администратора салона красоты

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск 39-летнего мужчины, который ворвался в салон красоты в Санкт-Петербурге и изнасиловал девушку-администратора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, все произошло в Московском районе города. Мужчина — бывший возлюбленный потерпевшей. Весь процесс злоумышленник снимал на камеру, а затем порезал девушке горло ножом.

Прибывшие на место врачи оказали потерпевшей первую помощь — у нее диагностировали колото-резаную рану, ушибы и синяки на голове. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе 50-летнего местного жителя заподозрили в изнасиловании 10-летней девочки.