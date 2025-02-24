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09:43, 24 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин изнасиловал администратора салона красоты и порезал ей горло ножом

В Петербурге ищут мужчину, изнасиловавшего администратора салона красоты
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск 39-летнего мужчины, который ворвался в салон красоты в Санкт-Петербурге и изнасиловал девушку-администратора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, все произошло в Московском районе города. Мужчина — бывший возлюбленный потерпевшей. Весь процесс злоумышленник снимал на камеру, а затем порезал девушке горло ножом.

Прибывшие на место врачи оказали потерпевшей первую помощь — у нее диагностировали колото-резаную рану, ушибы и синяки на голове. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе 50-летнего местного жителя заподозрили в изнасиловании 10-летней девочки.

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