Россиянина заподозрили в изнасиловании десятилетней школьницы

В Уфе 50-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании 10-летней школьницы

В Уфе 50-летнего местного жителя заподозрили в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, 20 февраля мужчина заметил школьницу, которая шла записываться на кружок по рисованию. Предположительно, россиянин сказал девочке, что его родственница больна и ей нужно постирать одежду. Когда девочка поднялась в квартиру подозреваемого, он надругался над ней.

Мужчина угрожал потерпевшей, что разошлет видео с изнасилованием ее друзьям, если она расскажет о произошедшем. Россиянина сейчас разыскивают.

Ранее в Воронеже суд приговорил к 12,5 года лишения свободы местного жителя, изнасиловавшего восьмилетнюю дочь собутыльника.