Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:20, 15 июля 2026Путешествия

Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета в России

Военный врач приняла роды в самолете, направляющемся из Санкт-Петербурга в Красноярск
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета, летящем в небе над Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, схватки у женщины начались на воздушном судне, направляющемся из Санкт-Петербурга в Красноярск. Попутчицей роженицы оказалась Адэль Эралиева из Эвенкии, которая летела в отпуск. Она начала оказывать помощь и в одиночку приняла роды, так как мужчина, который вызвался ей помочь, упал в обморок.

Благодаря Эралиевой на свет появилась «королевская двойня» — разнополые близнецы. Несмотря на то, что акушерского опыта у специалистки не было, она со всем справилась. Со слов врача, с рождением девочки проблем не возникло, однако мальчик перевернулся в неправильное положение. Детей завернули в пледы. Благодарная пассажирка обещала назвать дочь в честь Адэль.

Ранее пассажирка родила ребенка в самолете на два месяца раньше срока. Инцидент случился на рейсе ITA Airways из Сенегала в Италию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России в зоне СВО применят «серьезный козырь»
    Врач предупредил об опасной позе для сна
    Американские банки рекордно заработали на фоне войны с Ираном
    «Роскосмос» и НАСА скоординируют группировки спутников
    Раскрыта многомиллионная стоимость выступления Наталии Орейро в России
    Напавший на гинеколога при осмотре беременной россиянки мужчина оказался на допросе
    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов
    Сбившиеся с маршрута российские военные вступили в бой с ВСУ и заняли систему опорников
    Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета в России
    Юморист рассказал об опасной особенности дронов ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok