Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета в России

Военный врач приняла роды в самолете, направляющемся из Санкт-Петербурга в Красноярск

Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета, летящем в небе над Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, схватки у женщины начались на воздушном судне, направляющемся из Санкт-Петербурга в Красноярск. Попутчицей роженицы оказалась Адэль Эралиева из Эвенкии, которая летела в отпуск. Она начала оказывать помощь и в одиночку приняла роды, так как мужчина, который вызвался ей помочь, упал в обморок.

Благодаря Эралиевой на свет появилась «королевская двойня» — разнополые близнецы. Несмотря на то, что акушерского опыта у специалистки не было, она со всем справилась. Со слов врача, с рождением девочки проблем не возникло, однако мальчик перевернулся в неправильное положение. Детей завернули в пледы. Благодарная пассажирка обещала назвать дочь в честь Адэль.

Ранее пассажирка родила ребенка в самолете на два месяца раньше срока. Инцидент случился на рейсе ITA Airways из Сенегала в Италию.