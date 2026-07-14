Россиянка приняла роды «королевской двойни» на высоте 10 тысяч метров

Уроженка Туры Адэль Эралиева приняла роды на высоте 10 тысяч метров. Благодаря ей на свет появилась «королевская двойня». Об этом сообщает газета «Эвенкийская жизнь».
Эралиева — военный фельдшер. В начале июля она отправилась в отпуск на малую родину рейсом из Санкт-Петербурга в Красноярск. На втором часу полета у сидящей рядом беременной женщины начались схватки и отошли воды. «Если честно, надеялась, что на борту есть и другие медики (я ведь только окончила медицинский). Но на призыв по самолету откликнулся только один врач, да и тот стоматолог. В нашем деле он бы точно не помог», — призналась россиянка.
Она рассказала, что девочка «вышла нормально», а вот мальчик не сразу перевернулся из тазового в головное предлежание. «Я не знала, что делать, потому что акушерский наружный переворот — это очень опасная манипуляция. Одно неверное движение — и оторвется плацента, случится массивная кровопотеря, которую нельзя купировать. Находясь в стрессе, я чуть-чуть подтолкнула ребенка, и — о чудо! — он перевернулся сам и дальше уже спокойно вышел», — объяснила Эралиева.
По ее словам, роды были очень быстрыми. На четвертом часу полета дети уже появились на свет, их укутали в пледы авиакомпании. На земле у трапа мать с близнецами встретила бригада скорой помощи из гинекологического отделения.
Ранее сообщалось, что врачи Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова и Валерий Изупов спасли жизнь пассажиру самолета, страдающему бронхиальной астмой.