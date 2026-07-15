Фигура теннисистки Соболенко в бикини на фото папарацци вызвала споры в сети

Лучшая теннисистка мира, белорусская спортсменка Арина Соболенко в откровенном виде попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети. Фото публиковал портал Just Jared на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летнюю знаменитость заметили с 37-летним женихом, бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом. Пару запечатлели во время отдыха на острове Миконос в Греции.

Так, Соболенко предстала перед камерами в голубом бикини, состоящем из бюстгальтера с тонкими завязками и плавок с высокой посадкой. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу фигуры спортсменки в купальнике. «Талия покинула чат», «У ее тела совсем нет изгибов. Это выглядит странным и слишком по-мужски», «Она похожа на отца Кайли Дженнер», «Она выглядит потрясающе», «В купальнике она смотрится намного лучше, чем в теннисном наряде», «Какая она горячая», — обсуждали они.

Ранее Соболенко показала на фото интимный момент с возлюбленным.