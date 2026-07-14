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04:30, 14 июля 2026Ценности

Интимный момент лучшей теннисистки мира Соболенко с женихом попал на фото

Теннисистка Арина Соболенко показала снимки с женихом Франгулисом с отдыха в Греции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @arynasabalenka

Лучшая теннисистка мира, белорусская спортсменка Арина Соболенко показала кадры с отдыха с женихом, бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Первая ракетка мира вместе с возлюбленным и друзьями проводит отпуск в Греции. Спортсменка разместила снимки, на которых позировала в бикини и пляжных нарядах. На фото попал и интимный момент Соболенко и Франгулиса, которые целовались на борту яхты. «В раю», — подписала она публикацию.

В июне Соболенко сыграла на турнире в украшениях на 10 миллионов рублей. Белорусская спортсменка вышла на матч с ожерельем бренда Material Good, вдохновленным цветами грунтового покрытия кортов Открытого чемпионата Франции. Отмечается, что аксессуар украшен гранатами весом более 200 карат и бриллиантами весом 23 карата.

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