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09:05, 15 июля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал завтрак в Лондоне фразой «стало стыдно»

Алина Черненко

Фото: Ajeet Panesar / Unsplash

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, попробовал завтраки в 15 странах и рассказал о самых запоминающихся. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что завтрак, после которого ему «стало стыдно», он попробовал в столице Великобритании Лондоне. Путешественнику принесли два водянистых яйца, два бледных куска бекона без запаха, безвкусную сосиску, бобы из банки, кислую половину помидора, холодный тост из белого хлеба и растворимый кофе в бумажном стакане. Блюдо стоило 14 фунтов стерлингов (около 1,4 тысячи рублей).

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«Я сидел и смотрел на эту тарелку. За стеной — страна, которая двести лет управляла половиной мира. Страна Шекспира и "Битлз", Ньютона и Дарвина. Страна, которая изобрела клуб, джентльменство и понятие "хороший вкус". И вот ее завтрак. Бобы из банки», — такими фразами описал свой опыт Тим.

Иностранец добавил, что в Японии он ел мисо-суп, рис, кусочек рыбы на гриле и маринованные овощи, а пил — зеленый чай. Такой завтрак он назвал «инструкцией по отношению к утру».

В Иране путешественнику подали лаваш из тандыра, белый сыр, похожий на фету, грецкие орехи, мед и чай в стакане с колотым сахаром, в Эфиопии — кислую блинообразную лепешку с жареным мясом со специями, во Вьетнаме — суп с рисовой лапшой, говядиной, зеленью и косточками, которые варились ночь, а в Грузии — хачапури по-аджарски.

«Лучший завтрак был в Иране — хлеб из тандыра и чай с сахаром между зубами у незнакомого человека, который сказал: "Ешь сколько хочешь". Самый честный — в Монголии. Суп, потому что холодно и нужна сила. Самый красивый — в Израиле. Красная сковородка с желтыми желтками», — признался автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о своем опыте свиданий в разных странах. В частности, в Германии, по его словам, романтическая встреча начинается с того, что оба достают телефоны с банковскими приложениями еще до того, как принесли меню.

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