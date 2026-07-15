Боец с позывным Юморист: ВСУ обрабатывают дроны ядохимикатами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обрабатывают дроны ядохимикатами. Об опасной особенности украинских беспилотников рассказал заместитель командира взвода разминирования группировки войск «Центр» с позывным Юморист, передает ТАСС.

«Кроме того, противник обрабатывает летательные аппараты различными ядохимикатами, поэтому брать их в руки тоже опасно», — отметил он.

По словам военнослужащего, Вооруженные силы России ежедневно обследуют жилые кварталы и дороги для выявления взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ при отступлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Константиновке атакуют своих же сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, и минируют тела погибших солдат.