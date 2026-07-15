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09:19, 15 июля 2026Бывший СССР

Юморист рассказал об опасной особенности дронов ВСУ

Боец с позывным Юморист: ВСУ обрабатывают дроны ядохимикатами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обрабатывают дроны ядохимикатами. Об опасной особенности украинских беспилотников рассказал заместитель командира взвода разминирования группировки войск «Центр» с позывным Юморист, передает ТАСС.

«Кроме того, противник обрабатывает летательные аппараты различными ядохимикатами, поэтому брать их в руки тоже опасно», — отметил он.

По словам военнослужащего, Вооруженные силы России ежедневно обследуют жилые кварталы и дороги для выявления взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ при отступлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Константиновке атакуют своих же сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, и минируют тела погибших солдат.

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