Крупный: ВСУ атакуют своих солдат в Константиновке и минируют тела сослуживцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Константиновке атакуют своих же сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, и минируют тела погибших солдат. Об этом рассказал командир штурмового батальона ВС России с позывным Крупный, передает ТАСС.

«После себя [противник] минирование оставляет, самое вот пакостное, и не стесняются они своих же минируют, трупы», — рассказал военнослужащий.

По его словам, украинские военные не имеют уважения к своим сослуживцам, поскольку часто атаковали сдавшихся в плен.

Ранее в Минобороны заявили, что Киев готовится к потере ключевых оборонительных позиций в ДНР, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. Сообщалось о подготовке украинских властей к эвакуации из Краматорска основных предприятий.