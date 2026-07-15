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09:16, 15 июля 2026Мир

Названы цели США и Ирана в новом витке конфликта

WSJ: США стремятся завершить конфликт с Ираном до ноябрьских выборов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

США и Иран в условиях нового обострения конфликта вокруг Ормузского пролива столкнулись с ограниченными сроками для достижения своих целей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнение аналитиков.

«Сейчас речь идет о выносливости», — заявил научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Хамидреза Азизи.

По данным издания, Вашингтон стремится урегулировать ситуацию до ноябрьских промежуточных выборов в США, а также избежать нового скачка мировых цен на нефть.

Тегеран, в свою очередь, рассчитывает переждать период давления до того, как возобновленная американская блокада нанесет серьезный ущерб ослабленной экономике страны, при этом избежав новой масштабной атаки США и Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.

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