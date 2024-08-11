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10:25, 11 августа 2024Россия

В Росгвардии сообщили об уничтожении танков ВСУ в Суджанском районе

Росгвардия: в Суджанском районе поражены два танка Т-72 ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

В ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области, бойцы Росгвардии с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поразили два танка Т-72 и две единицы бронетехники. Также в Telegram-канале ведомства сообщили об уничтожении нескольких скоплений украинских военных.

«С помощью ударного БПЛА спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" и уничтожили 12 человек личного состава противника», — говорится в публикации.

Отмечается, что подразделениям Росгвардии позднее удалось обнаружить и уничтожить еще одно скопление солдат ВСУ в составе 20 человек.

Ночью на 11 августа в Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом, возник пожар. В результате атаки ВСУ пострадали 13 человек. Спасены 15 человек, эвакуированы — 30.

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      Глеб Палехов
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