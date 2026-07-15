Прибыль «Ростеха» резко сократилась

Чемезов: Чистая прибыль «Ростеха» сократилась в первом полугодии на 42 %

Чистая прибыль госкорпорации «Ростех» резко сократилась в первом полугодии, упав на 42 процента, до 76,4 миллиарда рублей. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Его слова приводит пресс-служба правительства России.

«То есть своих денег, к сожалению, у нас не так много, для того чтобы запускать какие‑то инвестиционные проекты», — отметил Чемезов, уточнив, что выручка «Ростеха» выросла при этом на 25 процентов, в том числе это касается и поступлений от реализации гражданской продукции. «Как правило, все контракты, которые мы подписываем, – и гособоронзаказ, и гражданские контракты – завершаются во втором полугодии. Поэтому основная часть выручки приходится на второе полугодие», — также поделился он.

Мишустин в свою очередь подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции, предприятия «Ростеха» «продолжают создавать критически необходимые материалы, комплектующие, оборудование, разрабатывать инновационные системы, цифровые решения».

Как отмечал управляющий директор по науке и технологиям госкорпорации Юрий Коптев, 7-8 процентов выручки «Ростеха» ежегодно тратится на программы, связанные с научно-технологическим развитием.