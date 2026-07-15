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10:45, 15 июля 2026Бывший СССР

На Украине решили сменить «главного по Европе»

В правительстве Украины ожидается смена куратора европейской интеграции Качки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Тарас Качка

Тарас Качка. Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl via Reuters

Кадровые перестановки в правительстве Украины могут быть связаны с изменением подхода властей к европейскому направлению. Об этом сообщает «Европейская правда» в своем материале.

«Теперь у президента есть желание сменить "главного по Европе" в правительстве», — сказано в публикации.

По данным издания, речь идет об ожидаемой отставке вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки. Его должность, как утверждают источники «Европейской правды», может занять нынешний постоянный представитель Украины при Европейском союзе Всеволод Ченцов.

Отмечается, что перестановки могут свидетельствовать о пересмотре организации работы по вопросам европейской интеграции.

Ранее уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила роль президента республики Владимира Зеленского в своем уходе с должности. По ее словам, есть понимание необходимости перезагрузки правительства, конкретных направлений и их усиления.

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