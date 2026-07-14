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12:33, 14 июля 2026Бывший СССР

Премьер Украины объяснила роль Зеленского в своей отставке

Свириденко: Отставка с поста премьера связана с разговором с Зеленским
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила роль президента республики Владимира Зеленского в своем уходе с должности. Ее слова передает «РБК-Украина».

«Есть разговор с президентом, есть понимание необходимости перезагрузки правительства, перезагрузки очень конкретных направлений и их усиления», — рассказала Свириденко.

Так она ответила на вопрос журналистов о том, что стало причиной ее отставки.

Ранее политолог Богдан Безпалько рассказал, что вероятный будущий премьер-министр Украины — глава корпорации «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий — после своего назначения на новую должность станет лишь исполнителем.

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