Политолог Безпалько: Корецкий станет лишь исполнителем на посту премьера Украины

Вероятный будущий премьер-министр Украины, глава корпорации «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий после своего назначения на новую должность станет лишь исполнителем. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» озвучил политолог Богдан Безпалько.

Он отметил, что пост премьер-министра Украины в последнее время во многом утратил свою роль из-за степени контроля Западом действий Киева. Безпалько усомнился в версии отставки бывшего премьера страны Юлии Свириденко из-за необходимости подготовки к зиме и возможным ударам Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетики.

«Свириденко такой же исполнитель, каким будет и Сергей Корецкий, если он займет ее пост», — предположил эксперт.

Политолог подчеркнул, что на посту премьера Свириденко не вела самостоятельных внешнеполитических переговоров и не контролировала распределение получаемой международной помощи. Он добавил, что глава украинского кабмина также практически не играла роли в коррупционных схемах среди высшего руководства страны. По мнению Безпалько, процесс расхищения помощи Запада Киеву продолжится и после перестановок в правительстве.

«Менять одного премьера на другого так же бесполезно, как и пытаться бороться против [бывшего президента Украины, предпринимателя] Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с помощью уголовных дел. Против Порошенко было возбуждено от 14 до 17 уголовных дел, которые все закончились ничем», — высказался эксперт.

Ранее издание «РБК-Украина» заявило со ссылкой на источники в политическом и военном руководстве страны, что решение Зеленского о смене премьер-министра Украины связано с подготовкой к будущей зиме, которая, по прогнозам, будет тяжелее предыдущей из-за ожидаемых ударов ВС России по энергетике. Одним из факторов могла стать серия ударов по украинским АЗС.