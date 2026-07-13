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12:22, 13 июля 2026Бывший СССР

Зеленский решил поменять премьера из-за России

Зеленский решил поменять премьера из-за атак России и подготовки к тяжелой зиме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Byron Smith / Getty Images

Решение о смене премьер-министра Украины связано с подготовкой к будущей зиме, которая, по прогнозам, будет тяжелее предыдущей из-за ожидаемых ударов России по энергетике. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в политико-военном руководстве страны.

По оценкам собеседников издания, перспективы мирного соглашения или перемирия пока не просматриваются, следовательно, атаки на энергетическую инфраструктуру Киева продолжатся. «Мне кажется, эта кампания атак русских на наши АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что [для того], чтобы с этим справиться, нужны "нефтяные люди"», — пояснил источник в партии «Слуга народа».

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьера называют главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, который ранее руководил сетью АЗС WOG, «Укрнафтой» и «Укртатнафтой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил об освобождении с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Кроме того, глава Украины анонсировал и другие изменения в правительстве страны, в том числе это коснется и состава руководителей правоохранительных органов.

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