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10:49, 15 июля 2026Россия

Российские военные ударили по используемой ВСУ газораспределительной станции

Минобороны: Российские военные ударили по используемой ВСУ газораспределительной станции
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Российские военные ударили по используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) газораспределительной станции в Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена с применением беспилотников «Герань».

«Вооруженные силы России продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Армия России поразила объекты инфраструктуры в портах Одессы, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Удар также был нанесен по цехам по производству и сборке дронов.

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