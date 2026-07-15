Минобороны: Российские военные ударили по используемой ВСУ газораспределительной станции

Российские военные ударили по используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) газораспределительной станции в Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена с применением беспилотников «Герань».

«Вооруженные силы России продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Армия России поразила объекты инфраструктуры в портах Одессы, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Удар также был нанесен по цехам по производству и сборке дронов.