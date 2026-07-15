Раскрыты цели удара России по Одессе

Минобороны: Россия поразила объекты портовой инфраструктуры Одессы

Армия России поразила объекты инфраструктуры в портах Одессы, их использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что удар наносился по резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и цехам по производству и сборке дронов.

В порту Черноморск в Одесской области российские военнослужащие поразили контейнеровоз и сухогруз. Кроме того, под удар попали и суда в Николаевской области. «В порту "Днепро-Бугский" Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ», — указали в Минобороны.

Об атаке России на порты Одесской области стало известно 15 июля. Удары по объектам наносились с помощью дальнобойного высокоточного оружия и дронов.