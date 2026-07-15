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Силовые структуры
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10:57, 15 июля 2026Силовые структуры

Быт работающих в России строителей попал на видео силовиков

В Петербурге и Ленобласти полиция провела рейды и проверила более 300 человек
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция провела рейды и проверила более 300 человек. На видео правоохранители зафиксировали бытовые условия строителей. Кадрами делится «78».

На кадрах видно, как полицейский ходит между бытовками строителей. Многие из них закрыты. Из открытых выходят строители, которые предъявляют правоохранителям свои документы. В одном вагончике находятся шесть кроватей, стол и полки, в которых рабочие могут хранить свои вещи.

На следующих кадрах показано, как полиция проверяет автомобили и водителей.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали «Ленте.ру», что проверки прошли в Московском районе города и Ломоносовском районе области. Рейды провели на стройках, в садоводствах и на дороге около аэропорта Пулково.

Всего полицейские проверили 317 человек, среди которых 159 — иностранные граждане. В отделы полиции доставлены 19 мигрантов. На 18 из них составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, еще один привлечен к ответственности за нарушение правил регистрации.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 173 автомобиля, зафиксировав 18 нарушений правил дорожного движения. Наиболее частые нарушения — игнорирование дорожных знаков, управление неисправными машинами и отсутствие необходимых документов. Несколько водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения — их автомобили эвакуированы на спецстоянку.

Ранее Госдума ужесточила требования к мигрантам, которые хотят работать в России.

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