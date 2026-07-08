Госдума ужесточила требования к работающим в России мигрантам

Госдума обязала трудовых мигрантов самостоятельно обеспечивать себя и членов семьи

Госдума ужесточила требования к мигрантам, которые хотят работать в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты приняли закон, который обязывает трудовых мигрантов самостоятельно обеспечивать себя и членов семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума в регионе. Изменения внесли в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

За доходами мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Налоговые органы будут автоматически направлять в МВД информацию о заработке приезжих, а последние будут обязаны передавать в МВД справку о доходах за отчетный период, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов на доход физического лица.

В случае, если мигрант не выполнит требования закона, ему не продлят патент или разрешение на работу, и он вместе с несовершеннолетними детьми будет должен покинуть Россию в течение 15 дней. Дети трудовых мигрантов смогут находиться в России только в период действия разрешения на работу их родителей. После совершеннолетия они должны будут либо оформить собственный патент, либо покинуть страну в течение 30 дней.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении государственных пошлин для мигрантов. Сборы для иностранцев выросли сразу по нескольким направлениям. При получении паспорта РФ пошлина вырастет с 4,2 тысячи рублей до 50 тысяч, за оформление разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 тысяч рублей, а за получение вида на жительство — с 6 до 30 тысяч рублей.