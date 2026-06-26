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23:33, 26 июня 2026Экономика

Путин подписал закон об увеличении пошлин для мигрантов

Путин подписал закон о повышении госпошлин для мигрантов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении государственных пошлин для мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утверждается, что сборы для иностранцев вырастут сразу по нескольким направлениям. В частности, при получении паспорта РФ пошлина вырастет с 4,2 тысячи рублей до 50 тысяч, за оформление разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 тысяч рублей, а за получение вида на жительство — с 6 до 30 тысяч рублей. Также введена пошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранной рабочей силы — по 15 тысяч рублей за каждого нанятого мигранта.

В то же время в законе предусмотрены исключения. От уплаты пошлин, в частности, освобождены участвующие в программе добровольного переселения соотечественников бывшие граждане СССР и члены их семей, а также иностранцы, заключившие контракт с Минобороны России.

Ранее Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России. «Сегодня [в Киргизии] создаются благоприятные условия, повышается средняя зарплата. В этом направлении предпринимаются серьезные шаги», — пояснил первый зампред кабинета министров постсоветской республики Данияр Амангельдиев.

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