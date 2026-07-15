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11:01, 15 июля 2026Бывший СССР

Российские военные обнаружили в расчете БПЛА ВСУ женщину — оператора Mavic

ВС России обнаружили в расчете БПЛА ВСУ женщину — оператора Mavic
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в Днепропетровской области нашли и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ. Отмечается, что в его составе находилась женщина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира расчета БПЛА систем группировки «Центр» Антон Зайцев.

Командир подчеркнул, что разведывательные средства выявили расчет операторов беспилотника Mavic, готовившийся к работе. ВС России обнаружили, что с антенной работала женщина.

«Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью», — отметил Зайцев.

Операторы беспилотных летательных аппаратов Северного флота прошли обучение работе с дронами-перехватчиками «Елка».

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