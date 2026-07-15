Болельщик выиграл 626 миллионов рублей, поставив против Франции в полуфинале ЧМ с Испанией

Болельщик выиграл 626 миллионов рублей на полуфинале ЧМ-2026 Франция — Испания. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 392 миллиона на то, что сборная Франции не сможет выиграть у Испании в основное время полуфинала чемпионата мира. Испанцы одержали победу со счетом 2:0 в течение 90 минут игры и, таким образом, болельщик выиграл 626 миллионов.

Таким образом, сборная Испании вышла в финал чемпионата мира. 19 июля она встретится с победителем пары Англия — Аргентина. Матч пройдет в Нью-Джерси, США, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее россиянин заработал около пяти миллионов рублей, поставив на победу Испании в четвертьфинале мира с Бельгией. Испанцы выиграли со счетом 2:1.