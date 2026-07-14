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15:21, 14 июля 2026Спорт

Победный гол Испании принес игроку почти пять миллионов рублей

Игрок выиграл 4,7 миллиона рублей, поставив на победу Испании над Бельгией в матче ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на матч четвертьфинала чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года между сборными Испании и Бельгии и выиграл. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игрок поставил два миллиона рублей на победу сборной Испании в основное время. На тот момент счет во встрече был 1:1. Коэффициент на событие составил 2,35. Таким образом, россиянин выиграл 4,7 миллиона рублей.

Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1. Победный мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино.

Таким образом, сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится со сборной Франции. Игра пройдет 14 июля в Арлингтоне, штат Техас, США. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

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