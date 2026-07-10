Сборная Испании обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команды обменялись голами в первом тайме. В составе испанцев на 30-й минуте счет открыл Фабиан Руис, через 11 минут положение выровнял Шарль де Кетеларе. На 88-й минуте победу чемпионам Европы принес Микель Мерино.

Таким образом, сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится со сборной Франции. Игра пройдет 14 июля в Арлингтоне, штат Техас, США. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Французы 10 июля обыграли команду Марокко со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. В их составе отличились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.