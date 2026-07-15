Улучшение ситуации с топливом в ряде российских регионов объяснили

«Известия»: Ситуация с топливом остается непростой, но управляемой

Ситуация с топливом в России остается непростой, но управляемой, оценил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, которого цитируют «Известия».

По словам эксперта, простаивание мощностей по выпуску бензина может приводить к локальному дефициту в отдельных регионах, частично затрагивая рынок дизельного топлива, а ситуация отличается в зависимости от региона и работы конкретных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

По данным издания, очереди на АЗС значительно сократились в Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Новгородской, Орловской и Смоленской областях, а также в Бурятии, Калмыкии, Республике Коми, Приморском крае и ЯНАО. Ситуация также немного улучшилась в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, хотя в часы пик очереди на АЗС все еще возникают, а в ряде регионов в центре и на юге страны, а также в Поволжье положение дел остается сложным, отметили журналисты.

В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что к уменьшению очередей приводит в том числе снижение ажиотажного спроса. По его словам, люди стали лучше представлять ситуацию с наличием топлива на АЗС, в частности, понимая, что «даже простояв 20–30 минут или час, все равно можно заправиться». Также Юшков указал, что косвенные данные показывают высокую эффективность стратегий тех регионов, которые ввели заправку автомобилей по четной и нечетной первой цифре госномеров.

Как заявил 10 июля вице-премьер Александр Новак, ситуация на российском рынке топлива связана с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за «прилетов» украинских беспилотников. По его словам, следует признать, что сейчас на рынке «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди», а также нестабильную работу автозаправок.

Отдельно Новак призвал Федеральную антимонопольную службу следить за ценами на топливо и выявлять перекупщиков, которые пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и тоже провоцируют локальный дефицит. 14 июля ФАС сообщила, что ее региональные управления направили предупреждения предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае по итогам мониторинга цен на бензин и дизель.