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10:49, 14 июля 2026Экономика

Участники топливного рынка в российских регионах получили предупреждения

ФАС: Предприятия в регионах получили предупреждения из-за цен на бензин и дизель
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо, сообщили в ведомстве.

Предупреждения участникам топливного рынка касаются необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения положений о защите конкуренции, уточнили в ФАС.

В Кировской области меры реагирования были связаны с «экономически необоснованным» изменением цен на топливо на АЗС компаниями, которые «занимают доминирующее положение» в нескольких районах; в Удмуртии — с ценами на дизель, поставляемый аграриям; в Саратовской и Нижегородской областях — с ростом цен на АИ-92 и АИ-95 на заправках. Еще шесть компаний получили предупреждения от УФАС в Краснодарском крае.

Ранее в ПАО «Татнефть» сообщили, что несмотря на повышенный спрос на топливо компания удерживает цены на своих АЗС на стабильном уровне, но франчайзи, работающие под ее брендом, устанавливают их исходя из конъюнктуры и логистики. В «Татнефти» также обещали обсудить с этими «самостоятельными хозяйствующими субъектами» вопросы «социально ответственного ценообразования».

Как заявил 10 июля вице-премьер Александр Новак, ситуация на российском рынке топлива связана с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за «прилетов» украинских беспилотников. По его словам, следует признать, что сейчас на рынке «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди», а также нестабильную работу автозаправок.

Отдельно Новак призвал ФАС следить за ценами на топливо и выявлять перекупщиков, которые пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и тоже провоцируют локальный дефицит.

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