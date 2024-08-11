В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны России: потери ВСУ в Курской области составили до 230 солдат

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили до 230 солдат и 38 единиц бронетехники. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

«В том числе семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», — говорится в публикации.

В Минобороны добавили, что в ходе боевых действий в Курской области также было уничтожено несколько пусковых установок и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot.

В ведомстве также сообщили о пресечении попытки прорыва ВСУ у нескольких сел в Курской области. Отмечается, что атаки мобильных групп были остановлены соединениями группировки «Север» ВС России.