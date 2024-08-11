Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 11 августа 2024Россия

Российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться у нескольких сел в Курской области

ВС России пресекли попытки ВСУ прорваться у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться у нескольких населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что Российская армия уничтожила четыре бронетранспортера, включая три БТР «Stryker» производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля противника.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные группировки войск «Запад» уничтожили более 520 бойцов ВСУ. В ведомстве уточнили, что армия России нанесла удары по украинским подразделениям в Макеевке, Стельмаховке и Торском.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

      «Потеряны ориентиры и методики». Олимпийская чемпионка высказалась о будущем спорта после пропуска Россией Олимпиады

      Бубка вручил бывшей россиянке медаль на Олимпиаде и подвергся критике на Украине

      Российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться у нескольких сел в Курской области

      На Западе заявили о тяжелых потерях Украины в Курской области

      В Сербии начались аресты участников протеста 10 августа

      В Белгородской области сообщили о четырех раненых из-за атаки ВСУ

      Американская делегация прибыла с визитом на Тайвань

      Россиянка описала четырехзвездочный отель Турции словами «впала в шок и ужас»

      Советская олимпийская чемпионка умерла в возрасте 93 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше