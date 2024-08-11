Российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться у нескольких сел в Курской области

ВС России пресекли попытки ВСУ прорваться у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться у нескольких населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что Российская армия уничтожила четыре бронетранспортера, включая три БТР «Stryker» производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля противника.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные группировки войск «Запад» уничтожили более 520 бойцов ВСУ. В ведомстве уточнили, что армия России нанесла удары по украинским подразделениям в Макеевке, Стельмаховке и Торском.