Жители Курска рассказали о падении сбитой украинской ракеты на девятиэтажный дом

Жильцы многоэтажного дома в Железнодорожном округе Курска, на который упала сбитая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об этом моменте. Об этом они высказались в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным.

Ракета упала поздно ночью

В беседе с журналистом жильцы дома рассказали, что они спали в момент падения сбитой ракеты. Люди испугались от звука, подскочили. В это же время стали сыпаться оконные стекла, отлетать жалюзи. Жители дома признались, что началась паника: они покидали здание «как были».

Мы вышли, все в дыму. Паника возле подъезда. Скорая, пожарная, носилки... Было много ударов. Но тут — как обычно: бабах — просыпаешься, потом бабах — опять просыпаешься. А потом как долбануло! жители дома

Другая жительница дома сравнила силу удара с захлестывающей волной. В свою очередь, Зименкин добавил, что в месте падения обломков ракеты наблюдаются сгоревшие автомобили. На момент съемки репортажа одна из них дымилась. Он подчеркнул, что вокруг все было усыпано осколками, корпус машины выглядел изрешеченным.

На месте происшествия проведут расследование

На данный момент оперативно-следственные службы проводят исследование места происшествия. По результатам их работы появятся новые данные об инциденте. На месте происшествия уже были найдены обломки ракеты: Зименкин указал на их сходство со снарядом тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ракета очень похожа по размерам на «Точку У». Эксперты это место сейчас изучают, и позже дадут более официальную и точную информаци Дмитрий Зименкин журналист «Известий»

Возгорание на месте происшествия удалось быстро ликвидировать благодаря расчетам пожарных, которые прибыли на вызов в оперативные сроки. Кроме того, огнем был охвачено не само здание, а припаркованные рядом автомобили.

Несущая конструкция дома не пострадала

Мэр Курска Игорь Куцак подчеркнул, что жилой дом из шести подъездов и 230 квартир понес достаточно серьезные повреждения. Однако его несущая конструкция не пострадала, заверили в региональном главке МЧС России.

13 человек пострадали при падении ракеты ВСУ на жилой дом

В результате инцидента пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия спасли более 10 человек, эвакуировали — 30. На участке работают более 40 человек личного состава и десять единиц техники.

Атаку ВСУ по мирным жителям в Курске назвали вероломной

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал падение сбитой ракеты на жилой дом в Курске вероломной атакой. Он призвал жителей региона соблюдать команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться.

Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет Алексей Смирнов врио губернатора Курской области

До падения ракеты над Курском сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), раздалось около десяти взрывов. В городе объявляли ракетную опасность.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Уже 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на этом направлении остановлено. Однако бои продолжаются.