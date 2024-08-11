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04:23, 11 августа 2024Россия

Жильцы поврежденного дома в Курске рассказали о моменте падения ракеты ВСУ

РЕН ТВ: на месте падения украинской ракеты в Курске остались сгоревшие машины

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жильцы многоэтажки в Курске, во двор которого упала сбитая украинская ракета, рассказали про момент удара, передает РЕН ТВ в Telegram.

Как уточнил телеканал, на месте падения ракеты можно увидеть сгоревшие машины, которые до сих пор дымятся. «Бомбануло так, что стекла посыпались. Это волна была, мы в коридор вовремя выбежали», — отметили две местные жительницы. В квартирах выбило стекла, слетели жалюзи.

Ранее сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, возник пожар.

В результате инцидента пострадали 13 человек. Спасены 15 человек, эвакуированы — 30.

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      Марина Совина
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