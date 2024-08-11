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06:45, 11 августа 2024Россия

В Курской области заявили об «очередной вероломной атаке» по мирному населению

Смирнов: ВСУ совершили вероломную атаку по мирному населению в Курской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал падение сбитой ракеты на жилой дом в Курске. Он опубликовал обращение в своем Telegram-канале.

«Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», — сказал глава региона.

Ночью с 10 на 11 августе в Курске сбитая украинская упала на жилой дом, возник пожар. На место выехали экстренные службы. До этого над городом сработали системы противовоздушной обороны, раздалось около десяти взрывов. В результате инцидента пострадали 13 человек. Спасены 15 человек, эвакуированы — 30.

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      Сергей Грехов
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