Президент Словакии рассказал об отказе ряда стран НАТО помогать Украине

Пеллегрини: Ряд стран НАТО отказался направлять деньги в качестве военной помощи Украине

Ряд стран НАТО отказался направлять деньги в качестве военной помощи Украине. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в интервью телеканалу ТА-3.

«Словакия четко дала понять, что не будет помогать оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины», — сказал он.

По словам политика, ряд других стран на саммите НАТО придерживаются такой же позиции. Среди них он назвал Венгрию и Чехию, но подчеркнул, что это не весь список тех, кто не будет принимать участия в пакете помощи Украине на 70 миллиардов евро.

Страны НАТО в Анкаре договорились выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году. Лидеры стран альянса в итоговой декларации саммита заявили, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу.