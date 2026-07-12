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16:35, 12 июля 2026Мир

Иран сделал заявление по поводу прохода судов через Ормузский пролив

Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив после стабилизации
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив сразу после того, как в регионе произойдет стабилизация. Такое заявление сделало в аккаунте в социальной сети X иранское управление по контролю за персидским заливом (PGSA).

«Из-за недавних незаконных передвижений Вооруженных сил США в регионе судоходство через Ормузский пролив в настоящее время невозможно. Как только ситуация стабилизируется, все запросы будут рассмотрены и выданы необходимые разрешения», — говорится в заявлении.

Ранее 12 июля Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) заявило о готовности самостоятельно обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе вопреки заявлению Ирана о его закрытии.

О том, что Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива, стало известно утром 12 июля. Такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в регионе. В ответ на решение Тегерана ВС США начали новую волну ударов по Ирану.

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