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12:48, 11 августа 2024Россия

«Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

Смирнов: украинская ДРГ заходила в Беловский район Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В субботу, 10 августа, был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию.

На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения

Алексей Смирновврио губернатора Курской области

Глава региона вместе с тем призвал не допустить паники, однако отметил, что если граждане хотят добровольно покинуть районы, они могут это сделать.

Глава района назвал ситуацию напряженной

Глава глава Беловского района Николай Волобуев записал видеообращение на центральной площади слободы Белая — административного центра района. Он заявил, что заход украинской ДРГ вызвал много паники и суматохи среди жителей, «ночь была сложной».

В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях

Николай Волобуевглава Беловского района

Чиновник призвал жителей соблюдать спокойствие и не паниковать. Тем, кто покинул территорию района, Волобуев посоветовал пока не возвращаться, а тем, кто планирует уехать, — обращаться к главам сельсоветов и в администрацию района, чтобы те предоставили автобусы.

Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.

Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.

Военкор объяснил ситуацию с заходом ДРГ

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что речь в данном случае, вероятно, идет о малых маневренных группах, которыми противник обозначает свое присутствие в тылах российских войск. По его словам, после этого обычно появляются фейковые новости о взятых ВСУ населенных пунктах. «Как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции», — объяснил Коц.

Между тем ранее военкор Александр Харченко говорил, что ситуация в слободе Белая в Курской области спокойная, боевые действия не ведутся. На фоне сообщений о продвижении ВСУ к слободе он выехал в райцентр для проверки информации. Журналист снял видео, опровергающее слухи о прорыве украинских войск.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Диверсанты ВСУ зашли в село Белгородской области и удерживали двух жителей

Глава региона Вячеслав Гладков 10 августа подтвердил, что диверсионная группа ВСУ заходила в село Пороз Грайворонского округа и захватила двух местных жителей. «Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — рассказал губернатор.

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Днем того же дня Гладков сообщал, что из села поступала противоречивая информация — в сети появился ролик, который снят на фоне дома культуры в Порозе, в то же время выехавшие из населенного пункта местные жители говорили, что не видели украинских военных и не слышали стрельбу.

Между тем белгородская полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов. По данным источников издания Baza, ориентировку получили сотрудники отделов всех районов области.

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      Алина Гончарова
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